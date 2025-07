Steiermark führt: Die blitzreichsten Regionen Österreichs

Sie könnte auch Unwetter samt Gewittern bringen; ein Anlass für den Wetterdienst Ubimet, zurückzublicken und herauszufiltern, welche Regionen in Österreich am anfälligsten für Blitze sind.

Ganz oben auf dieser Liste steht jedenfalls die Steiermark: Unter den zehn Bezirken mit der höchsten Blitzdichte sind gleich sechs aus diesem Bundesland.

Auch je zwei aus Oberösterreich und dem Burgenland schafften es in die Top 10 des Blitzrankings.

Wie viele Blitze gab es?

Insgesamt wurden in den vergangenen 15 Jahren rund 21 Millionen Blitze in ganz Österreich verzeichnet, das an Blitzen reichste Bundesland war in dem Zeitraum stets die Steiermark, nur einmal - 2021 - wechselte Oberösterreich auf Platz 1.