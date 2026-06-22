Blitze schlugen in Einfamilienhaus und Trafostation ein

Im Bezirk Braunau kam es am Sonntagabend zu einem Blitzeinschlag in das Dach eines Einfamilienhauses. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt und nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zum Zeitpunkt des Ereignisses befanden sich der 32-jährige Hausbesitzer, seine 27-jährige Lebensgefährtin sowie Freunde auf der Terrasse des Wohnhauses. Unmittelbar nach dem Blitzeinschlag wurden mehrere Dachschindeln vom Dach geschleudert, zudem war eine Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhles sichtbar. Der 32-Jährige alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehren Lochen am See, Lengau sowie Mattighofen führten die erforderlichen Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen durch. Vier Personen wurden leicht verletzt und nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Stromausfall in Kärnten

Auch in Kärnten kam es am Sonntageabend zu einem Blitzeinschlag: Ein Blitz schlug in eine Trafostation in der Gemeinde Sittersdorf ein. Dabei wurde ein Überspannungsableiter beschädigt, was in der unmittelbaren Umgebung zu einem Stromausfall führte.

Rasch rückten die Freiwilligen Feuerwehren Miklauzhof und Rückersdorf mit insgesamt rund 30 Einsatzkräften aus, um die Lage zu sichern und zu unterstützen. Parallel dazu ist der Stördienst des zuständigen Energieversorgers im Einsatz, um die Versorgung so rasch wie möglich wiederherzustellen. Der durch den Blitzschlag entstandene Sachschaden wird auf wenige Tausend Euro geschätzt.