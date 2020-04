Blinddarmdurchbruch am Tag des Lockdowns und Ärger mit der SVS

Viele Gastronomen leiden unter der derzeitigen Situation: Die Bars sind geschlossen, die Einnahmen bleiben aus. Dass es noch schlimmer kommen kann, zeigt ein Fall aus Klagenfurt: Der KURIER-Leser und Gastronom Wolfgang Radda hatte just am Tag des Lockdowns eine dringende Operation. Er fühlt sich von der Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen (SVS) im Stich gelassen – obwohl er „seit 1996 nie im Krankenstand war und nie eine Leistung bezogen hatte“. Die SVS kontert, sie halte sich an die gesetzlichen Vorgaben.

Radda hatte das, wie er es selbst nennt, „unsagbare Glück“, just am 16. März 2020 notoperiert zu werden – also am ersten Tag des Lockdowns. „Ich hatte einen Blinddarmdurchbruch“, sagt der Gastronom. „Zur selben Zeit hatte mich meine Steuerberaterin bei der SVS ob der nicht zu erwartenden Einkünfte auf das Minimum herabgesetzt,“ fügt Radda hinzu.