Blick in Nachbars Garten mit der Spielzeug-Drohne

Surrend wie ein Bienenschwarm fliegt am 3. Mai ein unbekanntes Flugobjekt durch den Wiener Volksgarten in Richtung Bundeskanzleramt. Ein Passant erwischt den Piloten in flagranti mit der Fernbedienung in der Hand und holt die Polizei, doch der Unbekannte verschwindet. Es bleibt bei der unheimlichen Begegnung – Anzeige wurde laut Polizei nicht erstattet. Der Fall landet mit dem Titel "Phantom-Drohne" in den Schlagzeilen.