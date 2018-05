Bleiburg: Kroaten-Treffen vorerst ohne Zwischenfälle

Das Kroaten-Treffen und eine Gegendemonstration in Bleiburg nahe der slowenischen Grenze sind am Samstag vorerst ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen. In den vergangenen Jahren waren bis zu 15.000 Teilnehmer zu der umstrittenen Gedenkveranstaltung gekommen, heuer war der Zustrom etwas verhaltener.

Das Treffen hatte sich in den letzten Jahren auch zum Treffpunkt für Rechtsextremisten entwickelt, Kritiker protestierten, da bei dieser Gelegenheit auch das faschistische Ustascha-Regime in Kroatien verherrlicht wurde. Allein im vergangenen Jahr gab es zwölf Anzeigen nach dem Verbotsgesetz. Aus diesem Grund hatte die katholische Kirche in Kärnten, die jedes Jahr die Erlaubnis für die Messe bei der Gedenkstätte erteilt, den Veranstaltern heuer hohe Auflagen gestellt: Politische Fahnen, Transparente, sowie einschlägige Abzeichen und Uniformen wurden ebenso verboten, wie die Aufstellung von Verkaufsständen und den Ausschank von Alkohol am Gelände.