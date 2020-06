Blaukalk im Zementwerk weiter verbrannt

Der Umweltgift-Skandal im Kärntner Görtschitztal liefert täglich neue Facetten: Am Mittwoch wurde bestätigt, dass im Zementwerk Wietersdorf auch nach 6. November belasteter Blaukalk verbrannt wurde. Und Umweltlandesrat Rolf Holub ( Grüne) untermauerte seine These, dass die Fabrik nicht alleine für die hohen Belastungen mit Hexachlorbenzol (HCB) verantwortlich sei.

Seit Tagen kursieren Gerüchte, wonach in Wietersdorf nach Bekanntwerden der HCB-Emissionen am 6. November weiterhin krebserregender Blaukalk verbrannt wurde. "Es handelte sich lediglich um Tests, um die Ursache der Emissionen zu erfahren. Wir müssen ja in Erfahrung bringen, wo möglicherweise was verbrannt wurde", versucht Landeskoordinator Albert Kreiner im KURIER-Gespräch zu beruhigen. "Es wurden nur stundenweise geringe Mengen von Blaukalk verbrannt."