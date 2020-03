Infizierter österreichischer Soldat aus Sarajewo zurückgeholt

Premiere für "Black-Hawk"

Diese Evakuierung war auch eine Black-Hawk-Premiere. Zum ersten Mal wurde der Hubschrauber für den Transport eines infizierten Patienten ausgestattet, dazu wurde eine spezielle Sanitätsplattform eingebaut. Der Patient konnte so während des etwa zweieinhalb-stündigen Fluges versorgt werden.

Der infizierte Soldat wird nun in Wien Stammersdorf im Sanitätszentrum Ost versorgt. "Er ist wohlauf und kein Intensivpatient. Wir wollten ihn so schnell wie möglich zurückholen, damit er, falls er zum Intensivpatienten wird, in Österreich versorgt werden kann", so Schinnerl.

Etwa 15 bis 20 Soldaten in Sarajewo befinden sich momentan in Isolation, weil sie Kontakt zu dem Infizierten hatten. Getestet wurden sie bislang noch nicht. Dazu werde es erst bei Symptomen kommen.