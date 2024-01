Bitte umsteigen: ÖBB vertauscht die Züge nach Bregenz und München

Bis Linz hat am Dienstag noch alles gepasst. Kurz nach der oberösterreichischen Hauptstadt überrascht der Schaffner die hunderten Fahrgäste in der Doppelgarnitur der ÖBB nach Bregenz bzw. München. "Sehr geehrte Fahrgäste, leider wurden die Züge falsch gereiht", erklärte er per Lautsprecher. Was sofort für ein Raunen bei den Zugfahrern sorgte.

Konkret heißt das: Alle Fahrgäste, die in den hinteren Zugteil, der mit Bregenz gekennzeichnet war, gestiegen sind, müssen in Salzburg aussteigen und nach vorne gehen. Denn jetzt fährt doch der hintere Zugteil nach München.