Bischof will Seligsprechung von Leopold Figl

Wenige Tage vor Weihnachten sorgt der St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz für politisches Aufsehen. In einem Interview kündigt er an, einen Seligsprechungsprozess für Leopold Figl einleiten zu wollen. „Der Mann hat so viel Hoffnung gebracht“, sagt der Bischof in dem Interview.

Für ihn ist die Person von Leopold Figl (1902 bis 1965), ehemaliger Bundeskanzler, Außenminister und Landeshauptmann der ÖVP, „eine solche Gestalt, wo wir uns neu aufrichten, weil er – ohne Vorbehalte und ohne seine Verletzungen irgendjemandem hochzurechnen – dem Land Hoffnung gemacht hat“, so Schwarz.