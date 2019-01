Bischof Schwarz zum Rücktritt aufgefordert

Gerda Schaffelhofer, bis vor kurzem Präsidentin der Laienbewegung "Katholische Aktion", hat Bischof Alois Schwarz am Sonntag in einem offenen Brief zum Rücktritt aufgefordert. Er solle sein Amt in St. Pölten zumindest solange ruhend stellen, bis er sich entschieden habe, wie er sein Leben weiterführen wolle, meint die frühere Studienkollegin und Verlegerin des Klerikers in der Kleinen Zeitung.