Birnbacher: Was mit den sechs Millionen Euro geschehen ist

Vor zehn Tagen hat das Geständnis des Steuerberaters Dietrich Birnbacher ein politisches Erdbeben in Kärnten ausgelöst.

Birnbacher gestand, für ein Gutachten zum Verkauf der Kärntner Landesbank Hypo Alpe-Adria ein überzogenes Honorar gestellt zu haben. Der Plan dahinter sei ein Deal zur illegalen Parteienfinanzierung mit dem damaligen Landeshauptmann Jörg Haider und dem damaligen Chef der ÖVP-Kärnten, Josef Martinz, gewesen. Jeder sollte ein Drittel der Summe bekommen. Tatsächlich ausbezahlt wurden sechs Millionen Euro von der Kärntner Landesholding.

Birnbachers Anwalt, der Wiener Rechtsanwalt und Strafrechts-Experte Richard Soyer, präzisiert, was Birnbacher tatsächlich mit dem Geld gemacht hat. Demnach seien rund eine Millionen Euro an Umsatzsteuer und rund 1,5 Millionen an Ertragssteuer an den Fiskus abgeführt worden.

2,5 Millionen Euro hat Birnbacher behalten: 1,477 Millionen Euro habe er für alte "Verbindlichkeiten" (Schulden) bezahlt, 678.000 Euro "privat entnommen", 200.000 Euro in seine Kanzlei investiert, der Rest sei das "tatsächliche Honorar" für seine Gutachter-Leistung. Und schließlich habe die Korruptionsstaatsanwaltschaft noch eine Million Euro aus dem Deal bei Birnbacher sicher gestellt. Von seinem "Ersparten" habe er bei einer Weihnachtsfeier in einem Kuvert dem damaligen VP-Chef Martinz 65.000 Euro übergeben, weitere 35.000 Euro samt Umsatzsteuer seien direkt an Martinz’ Anwältin Astrid Wutte-Lang gezahlt worden. Martinz hat am Montag im Prozess dem Richter die 65.000 Euro via Hypo-Sparbuch überreicht.