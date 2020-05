Biker cruisen in den Sommer

Allerdings wird ein nicht unbeträchtlicher Teil der schweren Unfälle mit Motorrad-Beteiligung von Autolenkern verursacht. Fast ein Viertel der tödlichen Zusammenstöße geht auf das Konto von Autofahrern.

"Sie sind zu Saisonstart noch nicht an die schnellen Zweiräder gewohnt. Das hohe Annäherungstempo wird unterschätzt", appelliert ÖAMTC-Motorrad-Instruktor Georg Scheiblauer an Pkw-Lenker, mit besonderer Aufmerksamkeit unterwegs zu sein. Dazu zählt auch der wiederholte Blick in den Rückspiegel. Vor allem "in den neuralgischen Straßenbereichen, wie Verkehrsknoten und Baustellen, ist Konzentration sowie das strikte Einhalten des Sicherheitsabstandes gefordert", betont Asfinag-Sprecher Christian Ebner.