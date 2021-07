Bezirksübersicht: Wo die Zahlen jetzt wieder steigen

Am Montag wurden im Bezirk Reutte 26 aktive Corona-Fälle gemeldet, davon allein dreizehn in der Bezirksstadt. Auslöser laut Tiroler Tageszeitung: eine Maturareise nach Malta.

Generell seien die Neuinfektionen überwiegend auf Reiserückkehrer zurückzuführen, sagt der Leiter des Tiroler Einsatzstabes, Elmar Rizzoli. Dieser Trend habe sich in den vergangenen Tagen verfestigt. Von den aktuellen Neuinfektionen gehen laut AGES 23 Prozent auf eine "Reise" zurück. 52 Prozent ordnet die AGES einer Ansteckung im Haushalt zu.

Insgesamt liegt die Aufklärungsquote der AGES aktuell bei rund 68 Prozent. Problematisch für das Contact Tracing ist auch die Situation in der Nacht-Gastronomie, wo ein Infizierter Hunderte Kontaktpersonen nach sich ziehen kann.

Alleine in Wien gab es zuletzt in sieben Clubs Infektionsfälle und mehr als 1.500 K1- bzw. K2-Personen, berichtet die ZiB2 am Montag. Und im steirischen Lannach hatte in der Nacht von 3. auf 4. Juli eine Corona-infizierte Person die Diskothek "Almrausch" besucht.