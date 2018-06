Bezahlter Urlaub für Feuerwehreinsätze

Dass ein Umdenken notwendig wird, beweisen aktuelle Naturkatastrophen, die in Österreich zuletzt Millionenschäden verursacht haben. Wie berichtet, brachten alleine die Unwetter im Bezirk Neunkirchen, NÖ, Rekordregen. In drei Stunden fiel in Puchberg am Schneeberg fast die gesamte Monatsmenge an Niederschlägen. Die Bezirkshauptmannschaft löste Katastrophenalarm aus. „Bei uns konnte zum Glück jeder seinen Arbeitsplatz verlassen. Im ländlichen Bereich funktioniert das auf Zuruf. Hier gibt es viele Selbstständige oder Landwirte, die natürlich leichter und schneller vor Ort sein können, als das im städtischen Bereich der Fall ist“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber.