Bewaffneter Unbekannter raubte Tankstelle in Wien-Meidling aus

Ein mit einer Pistole bewaffneter unbekannter Mann hat in der Nacht auf Sonntag eine Tankstelle in der Schönbrunner Straße in Wien-Meidling ausgeraubt. Er verlangte Bargeld, bekam es ausgehändigt und flüchtete, ohne jemanden zu verletzen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen, berichtete die Polizei am Sonntag.