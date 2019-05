Bevölkerung: Westen wächst stärker als Wien

Fruchtbares Österreich?

Positiv ausgefallen ist die Geburtenbilanz: Es gibt mehr Neugeborene als Todesfälle, genaugenommen 85.535 zu 83.975. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Geburten jedoch um 2,4 Prozent zurückgegangen. Nur in Vorarlberg (plus 0,9 Prozent) und dem Burgenland (plus 1 Prozent) wurden mehr Kinder geboren als 2017. Alle anderen Bundesländer weisen einen Rückgang auf, am stärksten Salzburg mit minus 4,2 Prozent im Vergleich zu 2017.