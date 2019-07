Bettler in Saalbach unerwünscht: Aufregung um e-Mail an Einwohner

Ein Mail der Salzburger Gemeinde Saalbach-Hinterglemm an die "Betriebe und Bewohner von Saalbach-Hinterglemm" im Auftrag der örtlichen Polizei schlägt in den sozialen Medien hohe Wellen. In dem Mail, das Falter-Chefredakteur Florian Klenk publik gemacht hat, werden die Bewohner vor einer Person gewarnt, "die sich mittels Betteln über Wasser" hält.

Die Saalbacher werden gebeten "dieser Person keine Lebensmittel oder Geld zu übergeben". "Leider gibt es aus polizeilicher Sicht keine Handhabe gegen ihn", heißt es weiter. Die Empörung in den sozialen Medien über das Mail und die Bitte, die Hilfe zu verweigern, ist groß. Mehrere Poster kündigten an, ihren Aufenthalt in dem beliebten Urlaubsort zu stornieren.