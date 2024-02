Betrunkener verursachte mit Skischuhen am Steuer Unfall in Salzburg

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag in Wagrain im Pongau mit Skischuhen am Steuer einen Unfall mit Sachschaden verursacht. Der Däne touchierte mit seinem Wagen einen Bauzaun und einen Pkw und fuhr danach ohne anzuhalten weiter. Ein Zeuge verständigte die Polizei und gab an, dass der Mann mit Skischuhen gefahren sei. Der Däne hatte laut Polizei etwas über zwei Promille, Beamte nahmen ihm den Führerschein ab.

Ebenfalls zu einem Crash mit einem Betrunkenen kam es in der Nacht auf Sonntag in St. Johann im Pongau. Ein 42-Jähriger kam mit seinem Fahrzeug auf das Bankett der Großarler Landesstraße, das Auto überschlug sich in Folge und kam auf der Fahrbahn zu liegen. Die Rettung brachte den Lenker verletzt in das Krankenhaus Schwarzach. Er hatte 1,5 Promille Alkohol im Blut. Polizisten nahmen den Führerschein ab und der Mann wurde angezeigt.