Betrunkener 19-Jähriger stürzte mit Auto über Böschung: 6 Verletzte

Ein 19-jähriger Alkolenker und seine fünf Mitfahrer sind in der Nacht auf Samstag in St. Veit im Pongau bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der wohl nur auf fünf Insassen zugelassene, aber mit sechs Insassen besetzte Pkw stürzte über eine steile Böschung und kollidierte mit zwei Bäumen.

Der Lenker und seine Passagiere zwischen 19 und 21 Jahren wurden verletzt in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum gebracht. Der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer hatte laut Polizei 0,98 Promille Alkohol im Blut.

Mit dem Auto des Vaters

Der Unfall passierte kurz nach Mitternacht, ein 19-Jähriger kam mit dem Auto seines Vaters auf der L218 in St. Veit im Pongau talwärts in Richtung St. Johann im Pongau aus bisher ungeklärter Ursache auf das linke Straßenbankett. In weiterer Folge geriet der Lenker mit dem Wagen wiederum auf die rechte Fahrbahnseite und stürzte dort über eine sehr steile Böschung.