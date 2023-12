Betrunkene schlief am Straßenrand hinterm Steuer ein

Eine 31-Jährige ist in der Nacht auf den Stefanitag in Kärnten völlig betrunken mit laufenden Motor am Straßenrand hinter dem Steuer eingeschlafen. Polizisten fiel der Wagen kurz vor Mitternacht auf einem Gehsteig im Ortsteil Kerschdorf in Velden (Bezirk Villach Land) auf. Sie klopften gegen die Scheibe, bis die Frau aufwachte und die Tür öffnete. Ein Alko-Test zeigte, dass sie stark betrunken war, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

➤ Mehr lesen: Tirol: 16-Jähriger von Lawine erfasst und schwer verletzt

Die in Kärnten lebende Ungarin musste den Führerschein sofort abgeben. Außerdem stellten die Beamten am Pkw der Frau mehrere starke Beschädigungen fest. Woher diese stammen, konnte die Lenkerin nicht sagen und auch eine passende Unfallstelle wurde bisher nicht gefunden.

➤ Mehr lesen: Chinesische Touristen blieben mit Auto auf Skipiste in Österreich stecken