Betrugsfall: Vermeintlicher "Bergdoktor"-Schauspieler prellte Tirolerin

Betrüger hatten sich für das Schlager-Sternchen ausgegeben und ein falschen Internet-Profil angelegt. Wochenlang schrieb der 36-Jährige Nachrichten, im Glauben es mit dem richtigen Star zu tun zu haben. Der Mann fiel sogar darauf herein, als ihn das Gegenüber um Hilfe in einer finanziellen Notlage bat. Er überwies schließlich in mehreren Tranchen insgesamt 98.000 Euro auf ein französisches Konto. Das Geld ist weg.