Betrüger im teuren Anzug brachten Unternehmer um Geld

Ein Winzer aus NÖ, ein Schnapshersteller, ein Künstler aus Salzburg: Ihnen allen wurden lukrative Geschäfte in Aussicht gestellt. Die Geschäftsmänner traten in teuren Anzügen auf, luden nach Mailand oder Brüssel ein, um den Deal perfekt zu machen. Doch die einzigen, die sich danach über ein gelungenes Geschäft freuen konnten, waren die Betrüger, die den Unternehmern bis zu Hunderttausende Euro abgeluchst hatten. Der Fachausdruck für die Masche nennt sich RIP-Deals. Seit Jahren haben sich internationale, kriminelle Clans auf dieses „Geschäft“ spezialisiert. Dabei werden Geldwechsel- oder Goldtauschgeschäfte eingefädelt. Gezahlt wird allerdings in Blüten. Am Montag stand ein 27-jähriger Angeklagter in Wien vor Gericht. „Personal Trainer“, sagt der Niederländer, als er nach seinem Beruf gefragt wird.

Gemeinsam mit seinem Vater soll er einen Schaden von Hunderttausenden Euro verursacht haben. Der Vater, so sind sich die Ermittler sicher, ist der „Capo“, also der Chef. Doch er ist untergetaucht, er ist zur Festnahme ausgeschrieben. Und deshalb, erklärt dessen Anwalt Klaus Ainedter, werde er auch nicht zum Prozess kommen. Der Mann hatte auf freies Geleit gepocht.

Geldübergabe im Gericht So sitzt nur der Sohnemann wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und Herstellung von Falschgelds vor Gericht. Er will nur bei einem krummen Geschäft als Fahrer dabei gewesen sein. „Was ich dadurch eingenommen habe, werde ich zurückzahlen“, erklärt er. Konkret sind es 6.000 Euro in einem Briefkuvert, die an diesem Verhandlungstag an den Rechtsanwalt eines Opfers übergeben werden. „Er hat sich freiwillig gestellt, das bringt ihm nicht nur Freunde. Zum Familienclan wird er heute keine Fragen beantworten“, erklärt der Anwalt des Beschuldigten. „Ich bin verheiratet, habe ein Kind. Viereinhalb Jahre habe ich in Angst gelebt. Ich will das abschließen“, sagt der Angeklagte.