Bestatterin: Ein Beruf im Trend

Bestatter!" Fragt man ein Kind oder einen Teenager nach seinem Traumberuf, so wird man wohl kaum diese Antwort erhalten. Außerdem ist es historisch bedingt eher Männersache, die Toten auf ihrem letzten Weg zu begleiten – allerdings nicht mehr in Kärnten, wo immer mehr Frauen als geschulte Profis dem Beruf der Bestatterin nachgehen.

"Es ist ein außergewöhnlicher Trend, aber er geht eindeutig in diese Richtung: immer mehr Kärntnerinnen entscheiden sich für diesen Beruf", sagt Andreas Waldher, Geschäftsführer der Bestattung Kärnten. Zwölf Kärntnerinnen sind inzwischen bereits in diesem Gewerbe tätig, drei von ihnen haben sogar die Befähigungsprüfung für das Bestattungsgewerbe abgelegt. Diese dürfen auch im gesamten operativen Bereich (damit ist der Dienst am Leichnam gemeint: die Hygieneversorgung, das Einsargen, die Beisetzung) tätig sein und Verstorbene auf ihrem letzten Weg begleiten.

Die Bestattung Kärnten trägt dem Trend Rechnung. "Es gibt ständig Anfragen von jungen Damen, die bei uns arbeiten wollen. Hier hat sich in den letzten Jahrzehnten viel getan – weg vom Ruf des einsamen Totengräbers hin zum modernen Dienstleister, der in den schwersten Stunden für den Menschen da ist. Wir forcieren das Bestreben der Frauen, in dieser Männerdomäne Fuß zu fassen. Sie sind viel feinfühliger, bringen Empathie mit", sagt Waldher.