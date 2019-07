Die Untauglichen: Was ist mit den Männern los?

Fettleibigkeit

In Niederösterreich finden sich pro Jahr etwa 10.000 Personen in der Stellungskommission in der Landeshauptstadt St. Pölten ein. Eineinhalb Tage werden sie dort im wahrsten Sinn auf Herz und Nieren geprüft. „Kürzlich war ein 18-Jähriger bei uns, der mehr als 200 Kilo auf die Waage brachte“, berichtet Pressesprecher Franz Sturm.

Fettleibigkeit, Stoffwechselerkrankungen, massive Beeinträchtigungen im Bewegungsapparat, psychische Probleme – die Gründe für ein mangelhaftes Abschneiden bei den Tests sind breit gefächert. „Es kommen aber auch junge Männer zu uns, die an Untergewicht leiden“, sagt Sturm.

Dass die Zahl der Untauglichen ansteige, hänge aber auch damit zusammen, dass die Untersuchungsmethoden im Laufe der Zeit immer professioneller wurden, heißt es. Die medizinischen Geräte sind auf dem modernsten Stand der Technik, die psychologischen Tests wurden in Zusammenarbeit mit der Uni Wien verfeinert.

„Insgesamt sieht man, dass die Probleme nicht weniger geworden sind. Auch im psychischen Bereich“, sagt Sturm.