Unfall mit Red-Bull-Helikopter, weil Tankschlauch zu kurz war

Der aufsehenerregende Unfall mit einem umgebauten US-Kampfhelikopter am Tiroler Flugplatz Reutte-Höfen im Mai 2017 hatte eine kuriose Ursache. Der am gestrigen Dienstag veröffentlichte Untersuchungsbericht des Verkehrsministeriums ergab, dass der bekannte Pilot Siegfried „Blacky“ Schwarz „wusste, dass der Treibstoffschlauch der Tankstelle relativ kurz war, weshalb er so nahe wie möglich an der Tankstelle landen wollte“.

Tatsächlich war der Treibstoffschlauch ab der Kante des Vordaches nur 13 Meter lang. Der Durchmesser des Rotors lag bei 13,6 Metern. Es war also klar, dass das eine knappe Geschichte werden würde. Statt woanders zu landen und den Hubschrauber dorthin zu transportieren, landete Schwarz aber beim Tankschlauch. Dabei gerieten die Rotorblätter ins Dach – die Trümmer flogen 160 Meter weit. Glücklicherweise trafen sie keinen der Zuseher. Es gab keinen Verletzten bei dem Unfall.