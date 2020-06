Bergung im Höhlendrama beginnt

Christian Lassacher war am vergangenen Sonntag einer der ersten Retter in der Riesending-Höhle. Von Beruf ist er Wagner, von Sonntag bis Dienstag war seine Aufgabe, Biwaks in Hunderten Metern Tiefe auszustatten. Jetzt ist er wieder daheim in Tamsweg. Der 32-Jährige fiebert mit seinen Kameraden mit.

KURIER: Was waren Ihre Eindrücke, als Sie mit dem ersten Trupp abgestiegen sind?

Christian Lassacher: Das ist eine Expedition, für die man sich normalerweise wochenlang vorbereitet. Am Sonntag musste es aber schnell gehen. Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr bei der Höhlenrettung, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Erst als wir drinnen waren, haben wir begriffen, welche Ausmaße dieser Einsatz hat.

Was geht da in einem vor?

Es war erst einmal ein Schock. Spontan denkt man: Ich will nicht mehr. Aber man muss alle Ängste abschalten und konzentriert sich nur auf den Verunglückten.

Wie schaut es da unten aus?

Es ist kalt, nass und dreckig – aber das ist man als Höhlenretter gewohnt. Ich war heuer schon auf 20 Touren. Was hier dazukommt, sind die extrem schwierigen Passagen, die alle Kraft erfordern. Immer wieder bleibt man wo hängen, droht abzurutschen, muss sich jeden Schritt zwei Mal überlegen. Zwischendurch hinsetzen und ausruhen ist nicht drin.

Wären Sie bereit, ein zweites Mal hineinzugehen?

Jetzt sind frische Kräfte am Zug, aber wenn ich gebraucht werde, komme ich natürlich. Jeder der Helfer verdient größten Respekt. Ich hoffe, es kommt jeder heil heraus.