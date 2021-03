Bergretter befreiten Skitourengeher aus Bergnot

Das schöne Wetter lockt wieder viele Freizeitsportler in die Berge. Zu Vorsicht ist bei warmen Temperaturen und steigender Lawinengefahr gerade am Nachmittag aber geraten.

Bereist am Samstag mussten Bergretter zwei unverletzten, aber erschöpften Skitourengehern zu Hilfe geeilt, die am Tennengebirge bei Werfen in Bergnot geraten sind. Die Einheimischen verloren bei der Abfahrt vom Gipfel der Schartwand (2.339 Meter Seehöhe) die Orientierung, weil sich das Wetter verschlechtert hatte. Die per Handy alarmierten Bergretter und die Alpinpolizei erreichten die Frau und den Mann (41 und 53 Jahre alt) um 18.00 Uhr und führten sie zurück ins Tal.