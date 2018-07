Bergbauern geht Wasser und Heu aus

Nach ein paar regnerischen und kühleren Tagen kehrt der Sommer wieder zurück. Rechtzeitig zum Start der Hundstage, die als heißeste Zeit des Jahres gelten, steigen die Temperaturen in Österreich wieder in Richtung hochsommerliches Niveau, berichtet der Wetterdienst Ubimet. Am Dienstag und Mittwoch werden im östlichen Flachland 31 Grad erwartet.

In diese Temperaturgefilde geht es auch in Tirol und Vorarlberg. Ausgerechnet in diesen Regionen wird aber eigentlich seit Wochen auf ergiebige Niederschläge gehofft. In einigen höher gelegenen Vorarlberger Gemeinden mussten die Bürger zuletzt Wasser sparen, weil die Quellen nicht so stark befüllt werden, wie ansonsten üblich.

„Es ist ein seltenes Phänomen, dass es in der niederschlagsreichsten Region Österreichs so trocken ist“, sagt ZAMG-Klimaexperte Alexander Orlik. Nur halb so viel Niederschlag wie üblich ist im bisherigen Sommer etwa in Bregenz gefallen. Weniger Regen gab es zuletzt im Hitzesommer 2003. Feldkirch und Langen am Arlberg liegen ebenfalls 50 Prozent unter dem langjährigen Mittel. Noch trockener war es dort in der jüngeren Vergangenheit nur 1992.