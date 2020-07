Berauschendes Geschäft könnte Trafikanten ins Kriminal führen

Weil es sich aber um Pflanzen handelt, ist es schwierig, sicherzustellen, dass alle Züchtungen stetig den gleich niedrigen THC-Gehalt aufweisen. Würde dieser überschritten, bekämen es die Trafiken möglicherweise mit dem Gesetz zu tun. Es ergäbe sich die Frage, wer verantwortlich gemacht wird – Produzenten, Kontrollinstanz oder Händler? Das ist seit Jahren ungeklärt. Bisher werden die Blüten der Marihuanapflanze nur in Shops verkauft. In Österreich haben sich rund 300 Unternehmen auf das Cannabis-Geschäft spezialisiert. Seit das Kraut in den Trafiken verkauft werden soll, brodelt es in der Branche gewaltig.

Idealismus ade?

Einerseits, fürchtet man um die Existenzgrundlage. Das Gesundheitsministerium hat nämlich klar gestellt, dass die Rauchwaren unter das Tabakmonopol fallen. Andererseits richtet sich der Ärger der Händler gegen die Marke MAWU beziehungsweise Großhändler Moosmayr. Deren Produkte sind nämlich die einzigen, die zunächst vom Finanzministerium für den Verkauf in Trafiken freigegeben wurden. Andere Händler sind zornig, denn obwohl man selbst schon seit einigen Jahren einen Shop betreibe, wäre MAWU dann vorerst einzige Marke, die legal CBD-Blüten in Trafiken verkaufen dürfte.

Mit Idealismus, um die Branche weiter zu stärken, hätte das nichts mehr zu tun, unkt die Konkurrenz. Auch von ihrer Seite wurden mehrere Produkte zur Prüfung an die zuständigen Ministerien geschickt, wie dem KURIER bestätigt wird. Die anderen Produkte wurden zunächst aber eben nicht für den Verkauf freigegeben.

„Anscheinend haben die anderen Produkte nicht den Prüfkriterien entsprochen. Wir halten uns an die Gesetze und hoffen, dass es auf eine Doppellösung hinauslaufen wird, also sowohl Trafiken als auch bestimmte Shops die Blüten weiter verkaufen dürfen“, sagt Sofie Sagmeister von MAWU.