Bellaria-Kino: Wo einst Hans Mosers Spielfilme liefen

Johanna Matz stand 1951 in dem Film „Asphalt“ zum ersten Mal vor der Kamera. Die 19-jährige Schauspielerin sah damals noch wesentlich jünger aus als sie war. Als sie sich diesen, ihren ersten Film – in dem sie eine jugendliche Prostituierte spielte – im Kino ansehen wollte, wurde sie von der Kassiererin zurückgewiesen: „Nein Mäderl, des is nix für dich, da kannst net reingehen, der Film is Jugendverbot.“