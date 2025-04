Verbot von Beißtrainings: "Unsere Hunde werden nicht 'scharf' gemacht"

KURIER: Trotz Kritik will die nun zuständige SPÖ-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig am Verbot festhalten. Es tritt mit 15. April in Kraft. Wurden Sie darüber informiert?

Benjamin Jäger: Wir sind im Vorfeld in die Diskussionen zur Novellierung eingebunden gewesen. Deswegen wurden das Bundesministerium für Landesverteidigung und das Innenministerium auch davon ausgenommen. Aber wir waren überrascht, dass es schon mit 15. April in Kraft tritt.