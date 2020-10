Beim Pendeln in die Hauptstadt ist das Auto an erster Stelle

Wohnen am Land, Arbeiten in der Stadt. Der Speckgürtel rund um Wien ist wohl genährt und soll in den kommenden Jahren noch weiter wachsen. Bis 2040 soll zum Beispiel die Region Schwechat laut Statistik Austria um 21,3 Prozent an Einwohnerinnen und Einwohnern zulegen. Gemeinden im Wiener Umland haben nicht nur mit Siedlungsdruck, sondern auch mit einer damit verbundenen, hohen täglichen Verkehrsbelastung zu kämpfen.

Spitzenreiter ist Mödling: 45.950 Autofahrer pendeln aus dieser Region täglich nach Wien, 21.400 mit den Öffis, so die Daten des Landes NÖ aus 2016; die nächstes Zählung steht erst 2021 an.

Eine Aufschlüsselung der ÖBB kann diesen Wert noch toppen: Von Richtung Süden kommen laut ÖBB täglich etwa 191.700 Menschen mit dem Auto in die Bundeshauptstadt, 46.950 mit dem Zug. Laut ÖBB kommen 40 Prozent aller Wien-Pendler aus dem Süden. Nur 20 Prozent von ihnen nutzen aber öffentliche Verkehrsmittel.

Die aus dem Süden kommende S-Bahn, die in Wien von Meidling nach Floridsdorf fährt, ist eine Hauptverkehrsachse im Zug-Pendlerverkehr. Dort fahren im Durchschnitt 19 Züge pro Stunde. Die Taktung sei also fast so dicht wie im Wiener U-Bahn-Netz. Im Ausbauplan 2020 der ÖBB liegt die Südstrecke auch im Fokus. Die Pottendorfer Linie beispielsweise wird viergleisig ausgebaut, auch die Strecke zwischen Meidling und Mödling ist im Ausbau-Plan.