Bei "Reichsbürger"-Razzia in Tirol Festgenommener wieder frei

Der im Zuge einer Reichsbürger-Razzia im Dezember in Kitzbühel festgenommene Starkoch Frank H. ist laut Informationen der Bild-Zeitung wieder auf freiem Fuß. H. sei aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stadelheim in München entlassen worden, weil der Generalbundesanwalt die Haft nicht mehr als verhältnismäßig ansehe, teilte Stephan Lucas, der Münchner Anwalt des 62-Jährigen, der Zeitung mit. In der JVA Stadelheim wollte man sich dazu am Sonntag nicht äußern.