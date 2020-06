Bei Öffis ist Wien das Vorbild für Graz

228 Euro statt wie zuletzt 399 kosten sie nun, und auch wenn das Angebot nur für Kunden mit Wohnsitz in Graz gilt: Es kommt offensichtlich an. Marketingexperte Gerwin Weiher ist heuer zum ersten Mal umgestiegen. Ausschlaggebend war für ihn ausschließlich der Preis. "Jetzt passt er. Vorher war mir das einfach zu teuer. "

Ein Kritikpunkt, der in jüngster Zeit nicht nur von den Fahrgästen kam: Grüne wie auch Pendlerinitiativen schauten schon seit Jahren neidisch nach Wien. Das Jahresticket der Wiener Linien war mit seinem Preis von 365 Euro erstens sowieso billiger, zweitens gemessen am mehr als doppelt so langen Streckennetz unschlagbar günstig.

"Das ist völlig unakzeptabel, dass die Tarife in Graz so hoch sind", rügte etwa der grüne Landessprecher Lambert Schönleitner konsequent. Wie groß das Potenzial an Öffi-Kunden in Graz sein kann, sobald der Preis stimmt, ließ sich außerdem spätestens im November 2010 erkennen: 5000 Halbjahreskarten wurden damals als "Frischlufttickets" zum halben Preis angeboten sie waren binnen sechs Stunden ausverkauft. 45.000-mal wurde insgesamt auf das Online-Formular zugegriffen.

Doch es dauerte bis zu den Budgetverhandlungen im Vorjahr, bis die Grazer Politik mit ÖVP, KPÖ und SPÖ auf die Preisbremse drückte: Das um 43 Prozent günstigere Jahresticket war das Ass, das ÖVP-Stadtchef Siegfried Nagl aus dem Ärmel zog, um das Budget zu retten und Neuwahlen zu verhindern.