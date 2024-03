Bei Graz: Massenkarambolage auf A2

Gleich sieben Fahrzeuge sind Dienstagfrüh auf der Südautobahn (A2) bei einer Karambolage nahe der Abfahrt Graz-Ost in Fahrtrichtung Klagenfurt beteiligt gewesen.

Nach Felssturz: Höllental-Bundesstraße B 27 nach wie vor gesperrt

Gesperrt ist nach wie vor die Höllental-Bundesstraße B 27 vom Weichtalhaus bis Kaiserbrunn aufgrund eines Felssturzes. Sonst sind die Fahrbahnen der Straßen in Niederösterreich am heutigen Dienstag nass. Im Raum Gaming und Lilienfeld gibt es in höheren Lagen matschige Fahrbahnen bzw. Schneefahrbahnen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind im Gange.