Bei Abfahrt droht "Highway to Hell"

Schon bei der Anreise zum Veranstaltungsgelände ist mit Staus zu rechnen. Doch sobald die australischen Rocker die Bühne gegen 23 Uhr verlassen haben, wird das Stau-Problem erst so richtig virulent: "Es ist mit mehreren Stunden Wartezeit zu rechnen", bedauert Grundnig und rät, doch besser am Gelände noch etwas abzuwarten, damit die Heimfahrt nicht, frei nach AC/DC, zum "Highway to Hell" wird. "Es ist eine physikalische Tatsache, dass auf den Gemeindestraßen nur eine gewisse Anzahl an Fahrzeugen pro Stunde unterwegs sein kann."

Grundnig macht an einem Beispiel deutlich: Es gibt eine Fläche, auf der 5000 Pkw abgestellt werden können. Diesen Parkplatz zu leeren, dauert. "Da muss man mit vier Stunden Wartezeit rechnen." Sobald die Wagen die Schnellstraße erreicht haben, sollte es jedoch zu keinen übermäßigen Staus mehr kommen.

Vorsorglich ermahnt die Polizei Besucher aber auch, sich vorab zu erkundigen, was sie überhaupt auf das Konzertgelände mitnehmen dürfen. Unter anderem sind Flaschen aus Glas ebenso verboten wie Alkohol oder Drogen, auch Fahnenstangen, Leitern, Hocker und Laserpointer stehen auf der Liste. Politische oder religiöse Werbung wollen die Veranstalter ebenfalls nicht sehen, Waffen natürlich auch nicht.