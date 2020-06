Behördenslalom: Große Hürden für kleine Frau

KL ANE 11" steht auf der Nummerntafel des nagelneuen Hyundai i10, der in Klagenfurt in der Gabelsbergerstraße vor der Berufsschule 1 parkt. Er ist der ganze Stolz von Stefanie Schubernig. Das Wunschkennzeichen schenkte ihr der Herr Papa, weil sie" seine Kleine" ist. Ihre Kleinwüchsigkeit schränkte die 18-jährige Kärntnerin bisher kaum ein. Bisher, denn mit 18 will schließlich jeder einen Pkw lenken. Daher musste sie sich die Frage stellen: "Bin ich zu klein für den Schein?" Die angehende EDV-Kauffrau hatte allerdings einen ungewöhnlichen Behördenslalom zu absolvieren, bis sie eine Antwort erhielt.

Die Verordnung des Verkehrsministeriums setzt für Führerscheinkandidaten eine minimale Körpergröße von 155 Zentimetern voraus. "Ich bin allerdings nur 132 Zentimeter groß und wollte in Erfahrung bringen, ob und unter welchen Bedingungen, Einschränkungen und Auflagen ich die Führerscheinprüfung absolvieren darf", erzählt die junge Frau aus Ebenthal. Sie fragte in der Landespolizeidirektion, der Landesregierung, der Bezirkshauptmannschaft und in diversen Fahrschulen nach. "Keiner wusste eine Antwort. Erst nach drei Monaten hat die Polizeidirektion das Okay gegeben", erzählt Schubernig.