Behandlung des Emirs von Kuwait wird zum Salzburger Politikum

FPÖ vermutet Einschränkungen

„Wenn man die gängigen OP-Wartezeiten und die Ressourcenverfügbarkeit dem derzeit betriebenen Aufwand gegenüberstellt, kann uns kein noch so gebriefter Geschäftsführer der Landeskliniken weismachen, dass es hier zu keinen Einschränkungen für die Salzburger Steuerzahler kommt“, sagt FPÖ-Chefin Marlene Svazek. Die Freiheitlichen wollen bei eventuellen Ungereimtheiten auch den Landesrechnungshof einschalten.

Wieviel der prominente Gast tatsächlich einbringt, will die Salk nicht verraten. „Die ärztliche Direktion hat mir versichert, dass durch den Spitalsaufenthalt des Emirs weder der stationäre noch der ambulante Betrieb in irgendeiner Weise gestört waren“, sagt Stöckl auf KURIER-Anfrage. Der FPÖ-Anfrage am Mittwoch sieht er gelassen entgegen.