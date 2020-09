Wo der Mensch wirklich allein ist

Beppo Beyerl als Autor zu bezeichnen, wäre eine gnadenlose Untertreibung. Beyerl ist Stadtforscher, nimmermüder Neugieriger und lustvoller Entdecker. Unter anderem dessen, was hinter dem vermeintlich Bekannten steckt. Nehmen wir zum Beispiel das beliebte Thema Toiletten an öffentlichen Orten. Jeder Mensch, der Bedürfnisse hat, also eh jeder, weiß, dass es davon zu wenige gibt. Diese massive Unterrepräsentierung des Unausweichlichen ist Beyerl Grund genug für eine Abhandlung zu jenem einzigen Ort, an dem der Mensch immer allein ist.

Der Meditationsort

„Wiener Klosettbrevier“ heißt Beyerls soeben erschienenes Stück Fachliteratur. In 22 Kapiteln nimmt sich der Autor dieses zentralen Themas der menschlichen Existenz an und es liegt auf der Hand, dass sein Verleger Alex Lellek keine Sekunde mit der Veröffentlichung gezögert hat: Schließlich seien Beyerls Bücher stets „Bücher, die man am Klo liest“. Was das heißt? Beyerls Bücher seien „leicht zu lesen, witzig und unterhaltsam.“ Ideal für den stillen Ort. „Ja, das mag man am Klo. Nur keine Probleme“, stellt Beyerls Kompagnon Thomas Hofmann dazu im launigen Vorwort fest. (Wenn die beiden nicht gemeinsam veröffentlichen, dann schreibt meist einer dem anderen das Vorwort).