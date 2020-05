Beamten-Farce um Schüler

Auer stellte deswegen eine parlamentarische Anfrage an Unterrichtsministerin Claudia Schmied und wollte wissen, ob die Vorgangsweise des LSR gesetzeskonform ist. Die räumt in ihrer Beantwortung zwar ein, dass das so ist. Der Fall sei in der langjährigen Erfahrung der Rechtsabteilung des Ministeriums jedoch „ein einmaliges Ereignis.“

Die Causa ist mehr als kurios. Der Schüler wurde nämlich am Anfang des laufenden Schuljahrs auf Anordnung der Direktorin Karin Peter in die dritte Klasse versetzt. „Ich habe es als Ungleichbehandlung gesehen, dass er nicht aufsteigen durfte.“ Es hat nämlich noch einen weiteren Schüler gegeben, der ebenfalls mit einem Fünfer von der Klassenkonferenz nicht zum Aufstieg berechtigt wurde. Dessen Eltern haben jedoch beim LSR berufen und Recht bekommen – bei ähnlichem Notenbild.

Dass die Direktorin dem durchgefallen Schüler den Besuch der dritten Klasse ermöglicht hat, war laut Ministerium jedoch eine „rechtswidrige Erlaubnis zur Teilnahme am Unterricht der höheren Schulstufe.“ Und genau das hat erst wieder ein Eingreifen des LSR ermöglicht. Nachdem die Klassenkonferenz an ihrem Beschluss festhielt, überprüfte die Behörde die bis dahin erbrachten Leistungen des Jugendlichen in der dritten Klasse. „Der Schüler hatte in allen Fächern positive Beurteilungen. Eine Rückführung wäre nicht vertretbar gewesen“, erklärt LSR-Präsident Hans Lintner, bei dem zuvor der Vater des betroffenen Schülers interveniert hatte.