In Bayern gefundene Wasserleiche war vermisste Frau aus Tirol

Im Falle einer am Flussufer des Inn bei Vogtareuth (Landkreis Rosenheim) in Bayern vor drei Wochen gefundenen Wasserleiche handelt es sich um eine seit dem Jahr 2019 in Tirol vermisste 65-Jährige. Dies habe ein DNA-Abgleich bestätigt, teilte die bayerische Polizei am Montag mit. Zur Klärung der Identität der Frau waren zuvor auch Vermisstenfälle aus Tirol überprüft worden, hieß es. Der Leichnam wurde vermutlich durch ein extremes Hochwasser an die Wasseroberfläche geschwemmt.

➤ Fußgänger in Wiener Donaukanal gestoßen: Zeuge rettete Mann

Die Todesursache war vorerst unklar, entsprechende Ermittlungen waren im Gange. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es bisher nicht. Die Tiroler Polizei bestätigte indes gegenüber der APA den Leichenfund. Die Frau hatte seit einer Radtour am 13. Juni 2019 in Mils bei Hall als abgängig gegolten.