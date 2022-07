Auch Städter freiwillig auf Säuberungstour in den Bergen

Ohne dieser Arbeit herrsche in manchen exponierten Lagen Lebensgefahr, wissen die Helfer. Auch schweres Gerät kommt zum Einsatz, um Lawinen- oder Hangsicherungen einzubauen.

Und das leidige Thema Müll? „Je höher man hinauf kommt, desto weniger bleibt zurück“, sagt Hrbek. Der bergaffine Mensch respektiere die Natur.

Waldbrand

Nachdem im vergangenen Herbst in der Region in Hirschwang einer der größten Waldbrände Österreichs fast 30 Millionen Euro Schaden anrichtete, warnen alle Teilnehmer des Projekts vor einem neuerlichen Inferno. "Offenes Feuer ist, genauso wie der achtlose Umgang mit Zigarettenstummeln und die illegale Entsorgung von Müll ein absolutes No-Go und außerdem strafbar", sagt Januskovecz. Er appelliert an alle Erholungssuchenden, sich an die Spielregeln in der freien Natur zu halten.