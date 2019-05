Baustart für Westportal des Semmering-Basistunnels in Mürzzuschlag

Der Bau des Westportals des Semmering-Basistunnels am obersteirischen Bahnhof Mürzzuschlag hat am Mittwoch offiziell begonnen: Damit werde nun an allen Bauabschnitten des Tunnels gearbeitet, sagte ÖBB-Chef Andreas Matthä. Insgesamt werden in diesen Abschnitt rund 160 Millionen Euro investiert, wobei das Land Steiermark sowie die Gemeinde Mürzzuschlag bei Park&Ride-Anlage sowie Vorplatz mitzahlen.

Mit dem westlichsten und letzten Abschnitt wird der Semmering-Basistunnel in die Bergstrecke eingebunden und das Tunnelportal Mürzzuschlag errichtet. Zudem wird der Bahnhof moderner gestaltet, der Vorplatz attraktiver und die Park&Ride-Anlage für 370 Plätze geschaffen. Der Busbahnhof rückt außerdem näher an das Bahnhofsgebäude, beschrieb die ÖBB das Bauvorhaben. Die Park&Ride-Anlage soll bereits 2021 zu nutzen sein, das Bahnhofsgebäude und der -vorplatz werden Ende 2023 fertig sein.