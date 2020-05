Baugrube soll Kraftwerk zu Fall bringen

Felipe

sieht die Sachlage anders: "Wir haben uns das bereits im Februar angeschaut. Nach der Rechtseinschätzung im Haus handelt es sich allerdings bei dem Verstoß um keinen ausreichend schwerwiegenden Grund, um die naturschutzrechtliche Bewilligung zum Erlöschen zu bringen." Man werde sich das nun vorgelegte Gutachten aber ansehen.

Das Kraftwerk sorgt seit Jahren für Diskussionen. Benjamin Schaller, Projektgegner in dem kleinen Ort, sieht sich als Kritiker schweren Anfeindungen ausgesetzt, wie er erzählt. " Innervillgraten lebt vom Naturtourismus", ist Schaller aber überzeugt. Und genau dem würde das Vorhaben zuwider laufen, meint er. Neben dem Kraftwerksprojekt in Innervillgraten gibt es auch im Nachbarort Außervillgraten eines. "Damit würden alle drei Hauptbäche in dem Tal verbaut", sagt Anton Sint vom Alpenverein.

Der Umweltdachverband versucht nun in der Causa Parteienstellung zu erhalten. Die Gemeinde sieht sich indes bereits mit einem Verwaltungsstrafverfahren durch die BH Lienz konfrontiert.