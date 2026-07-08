Bauernregel: Dieser Juli-Tag soll das Wetter der nächsten sieben Wochen vorhersagen

Der Monat Juli ist der absolute Höhepunkt der Obst- und Gemüseernte. Tomaten, Gurken, Marillen oder verschiedene Beerensorten können nun im Garten oder auf dem Balkon geerntet werden. Für Bauern und Landwirte waren die Sommermonate schon immer eine wichtige Zeit, denn vom Wetter hängt maßgeblich ab, ob die Ernte gut ausfällt oder durch Gewitter, heftige Regenschauer oder übermäßige Hitze zerstört wird. Die Bauernregeln wollen Sonne und Regen vorhersagen und können sich mitunter widersprechen.

Sind die Bauernregeln wissenschaftlich belegt?

Bauernregeln beruhen auf Erfahrungen, die von Region zu Region unterschiedlich sein können. Die wichtigsten Lostage in den Sommermonaten Juni und Juli reichen vom Siebenschläfertag (27. Juni) bis zu den Hundstagen, die ab dem 23. Juli beginnen und damit die heißeste Zeit des Jahres einläuten.

Die Bauernregel zum 10. Juli, dem Siebenbrüdertag, soll vorhersagen, ob es in den kommenden Wochen tatsächlich heiß werden soll. Denn am Siebenbrüdertag heißt es:

„Wenn es sieben Brüder nicht regnet, so gibt es eine trockene Ernte. Wie die sieben Brüder das Wetter gestalten, so soll es noch sieben Wochen halten.“

Demnach soll das Wetter am Siebenbrüdertag über einen längeren Zeitraum anhalten – egal, ob Sonne oder Regen. Auch wenn diese Bauernregeln wissenschaftlich nicht belegt sind, gehören sie bis heute fest zum Brauchtum. Eine andere Regel zum Siebenbrüdertag am 10. Juli verspricht:

„Wenn sich die sieben Brüder sonnen, kommt sieben Wochen Wonnen“ – also Schönwetter über einen längeren Zeitraum.

Allgemein kann gesagt werden, dass eine großräumige Wetterumstellung Ende Juni oder Anfang Juli eine Erhaltungstendenz über mehrere Wochen aufweist. Dies gilt für alle Wetterlagen, die sich um den Monatswechsel einstellen. Wenn eine warme Hochdrucklage endet und vom Atlantik über mehrere Tage hinweg Regengebiete heranziehen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die unbeständige Witterung mehrere Wochen anhält, wie wetter.de berichtet.