Die Liste an Bauernregeln für den Jänner fällt besonders lang aus – einige dieser Weisheiten geben an bestimmten Lostagen sogar einen Ausblick auf das Wetter des gesamten Jahres. Derzeit halten Minusgrade, Schnee und Nebel in Österreich an und sorgen für Glatteis auf den Straßen. Doch ausgerechnet die klirrende Kälte soll laut den alten Regeln ein gutes Zeichen sein.

Wie der Sommer 2026 werden könnte

"Ist der Jänner hell und weiß, wird der Sommer sicher heiß", lautet ein Spruch der alten Naturbeobachtungen. Eine weitere Regel bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen einem frostigen Boden mit geschlossener Schneedecke und gilt als positives Zeichen für die Landwirtschaft: "Klirrt im Jänner Eis und Schnee, gibt es zur Ernte viel Korn und Klee."

"Sind im Jänner die Flüsse klein, gibt es im Herbst einen guten Wein" – diese Regel deutet bereits auf den Herbst und die Weinernte hin. Einen Trost für die aktuelle Kältewelle, bringt die folgende Bauernregel: "Je frostiger der Jänner, desto freundlicher das ganze Jahr." Den Bauernregeln zufolge sollte demnach einem prächtigen Sommer nichts im Wege stehen.

Sollte sich allerdings der aktuelle Nebel noch halten, könnte eine ganz andere Bauernregel zum Tragen kommen: "Braut der Januar Nebel gar, wird das Frühjahr nass fürwahr."