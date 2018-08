Bauern fühlen sich den Wölfen ausgeliefert

Die jüngsten Fälle, in denen Wölfe im Waldviertel Schafe gerissen haben, machen eines deutlich: Vielfach könnte man derartige Schäden mit einfachen Maßnahmen verringern. Doch niemand berät Weidehalter. So haben die intelligenten Wölfe Schwachstellen in Zäunen ausgenützt und bis zu acht Schafe getötet. Wolfsreferent Daniel Heindl von der nö. Landwirtschaftskammer gibt zerknirscht zu: „Das haben wir bisher nicht bedacht. Aber in den kommenden Tagen werden wir das angehen“, verspricht er.