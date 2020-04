Basilika Frauenkirchen: Lebendige Kirche trotz Corona

Nur vier Gläubige pro Pfarrgemeinde dürfen heuer mit ihren Priestern die Ostermesse feiern. Kirchen bleiben in der Karwoche geschlossen. Diese Weisung gaben Österreichs Bischöfe in der vergangenen Woche heraus. In der Basilika Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) hat sich Pfarrer Thomas Lackner allerdings bemerkenswerte Alternativen einfallen lassen. Über die Facebook-Seite facebook.com/BasilikaFrauenkirchen hat er schon seit Wochen seine Seelsorge ins Internet verlegt.

Schon fast 100 Bilder

Täglich wird der Gottesdienst um 16.30 Uhr live aus der Basilika übertragen. Dass die Kirchenbänke dabei leer bleiben, findet Pater Thomas allerdings „betrüblich“. Deshalb hat er, der Idee eines italienischen Priesters folgend, die Gläubigen eingeladen, per eMail Fotos zu senden. „Die Bilder werden ausgedruckt und an den Kirchenbänken angebracht“, erzählt der Geistliche. „Das Echo auf diese Aktion ist umwerfend. Es kommen täglich Fotos per Mail, fast 100 sind schon eingetroffen und die Kirchenbänke in der Basilika sind schon mit vielen lieben Fotos bunt und lebendig“, freut er sich.