Nach Banküberfall mit E-Scooter geflohen: Verdächtiger in Haft

Es war der sechste Banküberfall in Tirol seit November: Am 26. Juli hat ein mit Schlauchschal und Brille maskierter und mit einem auffälligen Kapuzensweater bekleideter Mann eine Bank im Innsbrucker Stadtteil Reichenau überfallen. Der bewaffnete Täter konnte anschließend mit einem E-Scooter fliehen.

Ein sofort eingleitete Großfahndung verlief im Sand. Ein Monat nach der Tat haben die Ermittler nun aber einen Verdächtigen dingfest gemacht. Er wurde am Donnerstag in seiner Wohnung festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Tirol am Freitag mit.