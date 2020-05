Bankomat-Blackout: Stundenlang kein Bargeld

Lange Schlangen und lange Gesichter vor Österreichs Bankomaten: Ab 9.30 Uhr streikten am Sonntag landesweit die Bargeldautomaten. Hatte man den gewünschten Betrag eingegeben, hieß es nur noch „Bargeld ist derzeit nicht verfügbar“.

Die verantwortlichen Betreiberunternehmen konnten sich das Problem stundenlang nicht erklären. Unzählige besorgte Kunden riefen bei den Hotlines an. In den Firmenzentralen wurde derweil fieberhaft an dem Problem gearbeitet.

Um 13.30 Uhr gab es schließlich Entwarnung. Das System war wieder funktionsfähig. Die besorgten Bankkunden brauchen nicht um ihr Geld fürchten: „Da die Geldbehebungen durch den vorübergehenden Systemausfall nicht zustande gekommen sind, wurden auch keine Kundenkonten belastet“, erklärt eine Sprecherin von Payment Services Austria.